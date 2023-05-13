Обляков: когда получил предложение от «Уфы», из «Зенита» звонили и отговаривали

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал, что в 2016 году мог перейти в «Зенит» после просмотра в молодежной команде клуба и в «Зените-2».
«Был Мемориал Гранаткина, потом я ездил на зимние сборы, меня пригласили на просмотр. До лета я вернулся в СДЮСШОР. И ничего не было: ни в мою школу, ни мне никто не звонил. Я ездил в сборную U17 и мне предложили поехать в «Уфу». Я согласился.
Были звонки потом и уже уговаривали приехать обратно в «Зенит», когда я был на просмотре в «Уфе». Евменов звонил, в «Зените» такой работал (Бывший глава скаутской службы. — Прим. «Чемпионата»). Писал: «Тут твои друзья, родители, зачем ты уезжаешь?» Я говорю: «А раньше где вы были, чем занимались?» Через неделю мне предложили контракт в «Уфе».
Реально тяжело сказать, как бы сложилась моя карьера в «Зените». Я вообще не представляю. Может быть, в «Зените-2» был бы, потом по арендам в ФНЛ поехал бы. Неизвестно, что было бы», — сказал Обляков в новом ролике, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
- 13 мая 2023
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