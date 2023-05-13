Невилл: «Эвертон» борется за выживание, они уже доставляли «Сити» трудности в прошлом

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что «Эвертон» может доставить проблемы «Манчестер Сити» в матче 36-го тура английской Премьер-лиги.

«Игры с «Реалом» — важнейшее противостояние. Это матчи всей жизни, и «Сити» будет полностью поглощён этими играми. При этом в перерыве между ними они играют с «Эвертоном» в гостях, где в прошлом у них иногда возникали трудности.

«Эвертон» борется за выживание, и на стадионе такой команды может случиться что угодно.

«Сити», наверное победит. Это более чем вероятно. Но на них будет оказываться определённое давление, которое создаёт «Арсенал». После победы «Арсенала» над «Ньюкаслом», игроки «Сити» отправились спать с нелёгкими мыслями.

«Арсенал» не нокаутирован, борьба продолжается», — приводит слова Невилла Sky Sports.

«Манчестер Сити» возглавляет таблицу АПЛ, опережая «Арсенал» на одно очко и имея один матч в запасе.