Тухель признался, что «Арсенал» может быть примером для «Баварии»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался об отсутствии в составе команды звёздного центрального нападающего, заявив, что примером для мюнхенцев служит лондонский «Арсенал».

«Арсенал» — пример того, как можно распределять обязанности по забиванию голов среди нескольких футболистов. Если бы у меня было больше времени с командой, мы могли бы хорошо подготовиться и создавать много моментов, даже не имея нападающего мирового класса. Наша цель — чтобы у нас было несколько футболистов, которые могут забить около 16 голов. У лучших команд в Лиге чемпионов, которые сейчас доминируют, есть надёжный нападающий абсолютно мирового уровня. Каждый хочет кого-то одного», — приводит слова Тухеля Metro.

Отметим, что прошлым летом «Баварию» покинул нападающий Роберт Левандовски, проведший в Мюнхене несколько лет.

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