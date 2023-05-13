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Жоау Феликс хочет играть в АПЛ в следующем сезоне. «Челси» для него не в приоритете

Жоау Феликс хочет играть в АПЛ в следующем сезоне. «Челси» для него не в приоритете
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Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс, выступающий сейчас за лондонский «Челси» на правах аренды, хотел бы продолжить карьеру в АПЛ. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, Феликс считает, что игра в АПЛ — лучший вариант для него. Португалец не исключает, что будет играть в Англии не за «Челси», так как он хотел бы выступать в команде, играющей в Лиге чемпионов. При этом Феликс понимает, что процесс перехода может затянуться, и он начнёт предсезонную подготовку в составе «Атлетико».

23-летний Феликс сыграл 37 матчей за «Атлетико» и «Челси» в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись в них восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 2027 года.

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