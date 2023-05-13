Триппьер: не думаю, что Симеоне смог бы добиться успеха в Англии

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер, ранее выступавший за мадридский «Атлетико», выразил уверенность, что главный тренер «матрасников» Диего Симеоне не смог бы работать в АПЛ, так как не сумел бы доносить до игроков свои эмоции.

«Я не думаю, что Симеоне когда-либо смог бы добиться успеха в Англии, потому что когда он выступал в раздевалке перед каждой игрой, он был очень страстным, эмоции настолько переполняли его, что мы были готовы пойти в бой ради него. И было неважно, с кем мы играем — с «Кадисом» и «Леванте» или с «Барселоной», Таково его мышление. Именно поэтому он был бы разочарован, работая в Англии. Он не смог бы донести своё послание до игроков, потому что это не было бы так же эмоционально. Нельзя передать его слова так же, как они звучат на испанском. А когда ты его понимаешь, то переживаешь эти эмоции и чувствуешь, чего он хочет», — приводит слова Триппьера «твиттер» Atletico Universe со ссылкой на подкаст журналиста Джейка Хамфри.

«Атлетико М» — «Кадис». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 33-й тур:

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