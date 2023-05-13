Защитник «Пари НН» Гоцук: матч с «Факелом» — один из ключевых

Защитник «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук высказался о текущем положении команды в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Нижегородцы занимают 14‑е место, набрав 23 очка после 26 матчей.
«Впереди один из ключевых матчей. Не сказать, что мы круглосуточно сидим и изучаем таблицу, но периодически посматриваем её. Хотели большего. В том же матче с «Уралом» нам не удалось победить, несмотря на несколько хороших моментов, в том числе у меня. Теперь хотелось бы добиться трёх очков в игре с «Факелом». Четыре матча, 12 очков в розыгрыше — думаю, нам ещё вполне реально покинуть зону стыковых матчей.
Привыкла ли команда к новому тренерскому штабу? Да, давно всё устаканилось. Требования Сергея Николаевича (Юрана. — Прим. «Чемпионата») чем‑то схожи с теми, что были у предыдущих наставников, чем‑то отличаются. Мы стараемся моментально впитывать все требования. Какие‑то результаты уже есть: была победа, с «Уралом» сыграли на ноль, а в Оренбурге, считаю, наиграли как минимум на ничью. Соперник воспользовался одной нашей оплошностью», — приводит слова Гоцука «Матч ТВ».
«Факел» и «Пари Нижний Новгород» встретятся завтра, 14 мая. Начало игры — в 19:00 мск.
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