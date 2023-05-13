Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча между «Химками» и «Спартаком»

Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов высказался перед матчем 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Химки» на своём поле сыграют со «Спартаком».

«Думаю, в начале «Химки» будут неплохо обороняться, но в конечном итоге «Спартак» добьётся своего. Может быть, это будет уже в первом тайме. Не знаю, за счёт чего «Химки» могут удачно атаковать. «Спартак» оставит мяч себе и рано или поздно забьёт. Так складывается, что у «Химок» в середине поля и в обороне есть положительные моменты, но в атаке всё печально», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч «Химки» — «Спартак» пройдёт сегодня, 13 мая, в Химках. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.