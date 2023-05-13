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Источник: Сперцян, Кордоба и Рамирес не сыграют с «Зенитом» по решению «Краснодара»

Источник: Сперцян, Кордоба и Рамирес не сыграют с «Зенитом» по решению «Краснодара»
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Четыре футболиста «Краснодара» не сыграют с санкт-петербургским «Зенитом» в матче 27-го тура РПЛ. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, игру точно пропустят нападающий Джон Кордоба, полузащитник Эдуард Сперцян и защитник Кристиан Рамирес. Ещё одним игроком, который не полетел в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом», может быть форвард Мозес Корбан.

Все футболисты не отправились на матч с «Зенитом» по решению «Краснодара», который дал футболистам несколько дней дополнительного отдыха перед встречей с екатеринбургским «Уралом» во втором этапе финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Эта игра состоится в Краснодаре 17 мая.

«Зенит» и «Краснодар» сыграют сегодня, 13 мая. Начало встречи запланировано на 16:30 мск.

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