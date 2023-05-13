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Промес, Соболев и Бальде — в составе «Спартака» на матч РПЛ с «Химками»

«Химки» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Чернов, Тавареш, Мартинс, Пруцев, Зиньковский, Промес, Соболев и Бальде.

«Химки»: Митрюшкин, Лысцов, Андраде, Голубович, Антич, Скворцов, Мелентиевич, Мирзов, Гулиев, Бикел, Долгов.

В матче первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами московский «Спартак» на своём поле одержал победу с разгромным счётом 5:0.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает четвёртое место. Команда Гильермо Абаскаля набрала 49 очков в 26 матчах. «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке, заработав 17 очков по итогам 26 встреч.