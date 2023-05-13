Тренер «Зенита»: Малкому было сложно конкурировать с Месси в «Барселоне», но он молодец

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Вильям Оливейра высказался об игре нападающего Малкома, отметив, что тот проводит очень хороший сезон, а также заявив, что в Испании ему было сложно конкурировать с форвардом Лионелем Месси, когда они оба играли в «Барселоне».

«Малком проводит очень хороший сезон. Думаю, с этим никто не поспорит. Он не только много забивает, но и очень полезен на поле в принципе. Вы сами видите, как он играет. Но Малком молодец ещё и потому, что за последние годы очень сильно прибавил по части профессионализма: отношению к тренировкам, восстановлению. То есть он себя планомерно готовил к нынешнему успеху, который неслучаен. А ещё он скоро станет отцом, это тоже очень вдохновляет. В общем, нынешний Малком — это отнюдь не случайность.

Ну, а насчёт того, что пишут в Испании. Все прекрасно понимают, что в «Барселоне» ему было очень сложно конкурировать с Лионелем Месси. Малком молодец, что так преобразился, показал и доказал, что он очень сильный игрок. В том числе и в олимпийской сборной Бразилии», — приводит слова Оливейры «Матч ТВ».

Малком провёл в «Барселоне» один сезон. Именно из каталонского клуба нападающий перешёл в «Зенит».