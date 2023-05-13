В «Спартаке» объяснили отсутствие Романа Зобнина в заявке на матч с «Химками»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему полузащитник красно-белых Роман Зобнин отсутствует в заявке команды на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками». Встреча состоится сегодня, 13 мая. Начало игры — в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«У Зобнина небольшой мышечный перегруз. Тренерский штаб дал ему передохнуть», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Чернов, Тавареш, Мартинс, Пруцев, Зиньковский, Промес, Соболев, Бальде.

«Химки»: Митрюшкин, Лысцов, Андраде, Голубович, Антич, Скворцов, Мелентиевич, Мирзов, Гулиев, Бикел, Долгов.