В «Спартаке» объяснили отсутствие Романа Зобнина в заявке на матч с «Химками»
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему полузащитник красно-белых Роман Зобнин отсутствует в заявке команды на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками». Встреча состоится сегодня, 13 мая. Начало игры — в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«У Зобнина небольшой мышечный перегруз. Тренерский штаб дал ему передохнуть», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Стартовые составы команд:
«Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Чернов, Тавареш, Мартинс, Пруцев, Зиньковский, Промес, Соболев, Бальде.
«Химки»: Митрюшкин, Лысцов, Андраде, Голубович, Антич, Скворцов, Мелентиевич, Мирзов, Гулиев, Бикел, Долгов.
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