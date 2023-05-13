Таранов: показали, как Слуцкий участвует в «смехопанораме». Не понимаю теперь, кто он

Бывший защитник ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» Иван Таранов поделился мнением о бывшем главном тренере сборной России Леониде Слуцком, заявив, что после того, как ему показали шоу, в котором специалист участвует, он не может понять, кем теперь является тренер.

«С Леонидом Викторовичем виделись, только когда он был тренером в ЦСКА — мы играли против них.

Недавно мне кто-то сказал, что Леонид Викторович вместе с Березуцким и Дзюбой участвуют в какой-то «смехопанораме». Даже пытались показать, но я такие вещи не воспринимаю хорошо. Кто Леонид Викторович теперь, понять не могу», — приводит слова Таранова Metaratings.

Слуцкий вместе с Дзюбой ведут шоу на YouTube-канале «Коммент.Шоу». Первым гостем был Василий Березуцкий.