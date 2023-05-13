Таранов: показали, как Слуцкий участвует в «смехопанораме». Не понимаю теперь, кто он
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Бывший защитник ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» Иван Таранов поделился мнением о бывшем главном тренере сборной России Леониде Слуцком, заявив, что после того, как ему показали шоу, в котором специалист участвует, он не может понять, кем теперь является тренер.
«С Леонидом Викторовичем виделись, только когда он был тренером в ЦСКА — мы играли против них.
Недавно мне кто-то сказал, что Леонид Викторович вместе с Березуцким и Дзюбой участвуют в какой-то «смехопанораме». Даже пытались показать, но я такие вещи не воспринимаю хорошо. Кто Леонид Викторович теперь, понять не могу», — приводит слова Таранова Metaratings.
Слуцкий вместе с Дзюбой ведут шоу на YouTube-канале «Коммент.Шоу». Первым гостем был Василий Березуцкий.
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