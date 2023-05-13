«Урал» — «Оренбург»: Юшин вывел хозяев вперёд на 62-й минуте
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В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Урал» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). «Урал» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 27-й тур
13 мая 2023, суббота. 12:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Юшин – 62' 1:1 Обухов – 83' 2:1 Капленко – 89'
На 62-й минуте отличился нападающий «Урала» Александр Юшин. Он головой замкнул передачу хорватского защитника Силвие Бегича.
«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 26 матчей. «Урал» находится на 11-й строчке, заработав 27 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (64).
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