Веденеев: надеюсь, «Краснодар» навяжет борьбу «Зениту», чтобы не было игры в одну калитку

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые на своём поле сыграют с «Краснодаром».

«Зениту» уже ничего не надо, а «Краснодару» желательно выиграть. Но на выезде и против чемпиона будет очень непросто.

Мне кажется, что расслабленность от чемпионства не будет касаться всей команды — разве что отдельных игроков. Полагаю, что перед своими 40-50 тысячами зрителей игроки «Зенита» не выйдут сачковать. Может быть, будут играть с ещё большим настроением, чтобы всех порадовать. Другой вопрос, что состав «Зенита» может быть не самым оптимальным: дадут сыграть запасным, будут использованы все пять замен по ходу матча.

Надеюсь, «Краснодар» навяжет борьбу «Зениту», чтобы не было игры в одну калитку. Если «Краснодар» не пропустит в первом тайме, тогда можно ожидать интересной игры во втором. В этом матче не исключён любой результат», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдёт сегодня, 13 мая, в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча. На матче также состоится награждение игроков и тренерского штаба хозяев в связи с досрочным завоеванием титула чемпионов России.