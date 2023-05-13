Экс-защитник «Крыльев» Таранов рассказал о скандальном матче с «Ахматом» в 2009 году

Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов поделился воспоминаниями о матче с грозненским «Ахматом» в 2009 году (2:3), который, по слухам, носил статус договорного.

«Когда летели в Грозный, думали: «Быстрее бы всё это прошло». Никто не думал, что мне сожгут машину. Но, как говорится, на что наиграли. Самое страшное, что мы все в этой ситуации были подневольными людьми. Это, конечно, всё скрывалось – вплоть до интервью некоторых (Леонида Слуцкого. — Прим .«Чемпионата») с Собчак.

Можно ли было не идти на поводу у руководства? Мы так и хотели сделать, но нас убедили полететь на этот матч. Не знаю, что там кому обещало руководство и что из этого исполнилось.

Сожжённый автомобиль, конечно, помню. Думаю, вся эта история про Че Гевару – прикрытие, чтобы не обострять отношения между командой и болельщиками. Думаю, это было дело рук болельщиков за нашу игру в Грозном», — приводит слова Таранова Metaratings.