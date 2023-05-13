Черкасов высказался о переносе награждения «Зенита» на матч с «Краснодаром»

Бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов прокомментировал информацию, что награждение «Зенита» за первое место в РПЛ было перенесено из-за отсутствия председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера. Награждение состоится после матча 27-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Встреча пройдёт сегодня, 13 мая. Начало игры — в 16:30 мск.

«Такая причина — повод для ухмылки или уважительная — хозяин-барин, дело клуба? Это дело «Зенита», его руководства, акционеров. Какая кому разница? Другое дело, что если причина та, какую вы назвали, то я перенёс бы празднования на последний домашний матч сезона. Тогда народ меньше судачил бы: вот, дескать, барин, вы же употребили это слово. На мой взгляд, барин не барин, а начальник имеет право устроить чествования тогда, когда посчитает нужным, и участвовать в них как человек, который много делал для этого клуба и продолжает делать.

А чтобы внешне это выглядело красиво, я, повторюсь, устроил бы торжества по итогам последнего домашнего матча сезона, как бы подводя итог чемпионата. Это можно было бы объяснить: мы решили поставить точку именно так. Красиво? Красиво. Почему нет? Можно было на автобусе по городу проехать, другие мероприятия провести. И уважение к сопернику — результат отойдёт на второй план, если заранее заготовили медали, футболки и церемонию», — приводит слова Черкасова «РБ Спорт».