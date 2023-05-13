Таранов: что меня связывает с Самарой сейчас? «Жигулёвское пиво» и раки

Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов рассказал о времени, проведённом в клубе, в шутку заявив, что это был главный бардак в его жизни. Также экс-футболист шутливым образом ответил на вопрос, что его связывает с Самарой сейчас.
«Что могу сказать о времени, проведённом в «Крыльях Советов»? Главный бардак в моей жизни (смеётся). Футбол – это командная игра. Хоть и привыкли считать, что во всем виноваты игроки и тренер, и трофеи добывают тоже они, нужно понимать, что футбольный клуб – это большая система, которая начинается с человека, руководящего всем. Если резюмировать, это колоссальнейший опыт, который помогает мне сейчас в начале тренерской работы.
Что меня связывает с Самарой сейчас? «Жигулёвское пиво» и раки (смеётся). По большей части сейчас с городом и командой связывает только общая история», — приводит слова Таранова Metaratings.
- 13 мая 2023
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