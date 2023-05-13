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Экс-игрок «Крыльев Советов» Таранов: мне симпатичен Осинькин как тренер

Экс-игрок «Крыльев Советов» Таранов: мне симпатичен Осинькин как тренер
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Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов заявил, что симпатизирует главному тренеру самарской команды Игорю Осинькину, отметив, что хотел бы послушать, как тот беседует с игроками.

«Мне очень нравится работа Осинькина, читаю его интервью, он мне симпатичен как тренер. Не знаю, что происходит в команде, но хотелось бы послушать, как Игорь Витальевич беседует с ребятами, какие тренировки дает, побыть внутри процесса. Молодые ребята показывают интересный красивый футбол – это, конечно, заслуга тренера. Думал даже попросить о стажировке в «Крыльях», но сейчас не время. Надеюсь, что команда исправит турнирное положение. Парням сейчас не удается удержать или реализовать преимущество, но выкладываются они на полную. Мне не нравится судить со стороны, поэтому я не стал ТВ-экспертом, не люблю строить догадки», — приводит слова Таранова Metaratings.

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