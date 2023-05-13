Марцел Личка: пиво никак не помешает российскому футболу

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался на тему возможного возвращения продажи пива на российских стадионах.

«Будет ли интереснее смотреть российский футбол с пивом? Ха-ха, хороший вопрос. Думаю, нет ничего плохого в том, чтобы купить себе хорошую колбасу, одну бутылочку пива и сесть на трибуну, чтобы посмотреть футбол. Я так же делаю, когда хожу на матчи в Европе. Посмотреть с друзьями хороший футбол под пиво и колбасу — это здорово. Думаю, сейчас пиво никак не помешает российскому футболу», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Марцел Личка возглавил «Оренбург» в августе 2020 года. В своём первом сезоне под руководством Лички команда стала серебряным призёром ФНЛ. Однако клуб не прошёл процедуру лицензирования. В сезоне-2021/2022 команда заняла третье место и попала в стыковые матчи, в которых по сумме двух встреч обыграла «Уфу» со счётом 4:3, благодаря чему вернулась в РПЛ.