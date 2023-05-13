Гришин: в матче первого круга ЦСКА проиграл «Торпедо» — сейчас армейцам нельзя оступаться

Тренер академии московского ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы на своём поле сыграют с «Торпедо».
«Матч ЦСКА и «Торпедо» не похож на дерби. Да, играют две московские команды, но у армейцев будет гораздо больше шансов победить — они на голову выше соперника. И преимущество своего поля никто не отменял.
ЦСКА надо побеждать, но может случиться всё что угодно. Можно вспомнить матч первого круга, когда команда Федотова играла с тотальным преимуществом и уступила 0:1. Но сейчас армейцам нельзя оступаться — идёт борьба за призовые места. И если ЦСКА хочет занять призовое место, то такие команды, как «Торпедо», надо побеждать.
Армейцы сейчас демонстрируют хороший футбол и не проигрывают уже десять матчей. Команда выглядит сыгранной. У ЦСКА есть всё для того, чтобы взять три очка в матче с «Торпедо», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
ЦСКА и «Торпедо» встретятся сегодня, 13 мая, в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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