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Бывший игрок ЦСКА рассказал, что провёл всю карьеру на нелюбимой позиции

Бывший игрок ЦСКА рассказал, что провёл всю карьеру на нелюбимой позиции
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Бывший защитник самарских «Крыльев Советов» и ЦСКА Иван Таранов признался, что всю свою профессиональную карьеру отыграл на нелюбимой позиции, так как никогда не видел себя в центре защиты. Экс-футболист рассказал, что на любительском уровне стал играть в нападении.

«По сути, я всю осознанную карьеру отыграл на нелюбимой позиции. Никогда не видел себя в центре защиты. Ведь в общем понимании центральный защитник – жёсткий, ведущий борьбу игрок. Кажется, я такими качествами особо не обладал никогда. Уж точно они не были у меня ключевыми.

Мне было интересно быть игроком разыгрывающим, создающим. Можно было сказать свое веское слово, что не хочу играть в центре обороны. Но тогда, вероятно, у меня не было бы и того, что получилось. Зато сейчас по любителям играю в нападении и получаю удовольствие, стоя впереди (смеётся)», — приводит слова Таранова Metaratings.

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