Женский «Локомотив» победил «Чертаново» благодаря голу Шеиной
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Завершился матч 9-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московские «Чертаново» и «Локомотив». Команды играли на стадионе «Арена Чертаново» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кариной Афанасьевой. «Локомотив» одержал победу с минимальным счётом 1:0.
Победу железнодорожницам принесла полузащитница Яна Шеина. Она отличилась на 73-й минуте. Ассистенткой выступила нападающая Душ Сантуш Лаисса Кристина Оливейра.
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Суперлиги сезона-2023. Железнодорожницы набрали 24 очка после девяти матчей. «Чертаново» находится на седьмой строчке, заработав девять очков за восемь игр. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» — 24 очка.
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