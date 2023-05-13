Женский «Локомотив» победил «Чертаново» благодаря голу Шеиной

Завершился матч 9-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московские «Чертаново» и «Локомотив». Команды играли на стадионе «Арена Чертаново» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кариной Афанасьевой. «Локомотив» одержал победу с минимальным счётом 1:0.

Победу железнодорожницам принесла полузащитница Яна Шеина. Она отличилась на 73-й минуте. Ассистенткой выступила нападающая Душ Сантуш Лаисса Кристина Оливейра.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Суперлиги сезона-2023. Железнодорожницы набрали 24 очка после девяти матчей. «Чертаново» находится на седьмой строчке, заработав девять очков за восемь игр. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» — 24 очка.