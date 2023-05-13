«Зенит» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» и футбольный клуб «Краснодар» объявили стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ, который пройдёт сегодня, 13 мая, в Санкт-Петербурге, на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Сантос, Алип, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком.

Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Петров, Волков, Кайо, Алонсо, Ионов, Ахметов, Баньяц, Пина, Олусегун, Дэвид.

«Зенит» уже досрочно стал чемпионом РПЛ, набрав 64 очка после 26 сыгранных матчей. После игры с «Краснодаром» футболисты сине-бело-голубых получат кубок и золотые медали за победу в чемпионате России. Краснодарская команда идёт на шестом месте в РПЛ, у неё 42 очка.