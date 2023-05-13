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Арбитр Федотов: Кукуляк просто выдумал вторую карточку Денисову в игре «Химки» – «Спартак»

Арбитр Федотов: Кукуляк просто выдумал вторую карточку Денисову в игре «Химки» – «Спартак»
Евгений Кукуляк
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Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал удаление полузащитника «Спартака» Даниила Денисова в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками». Матч продолжается в эти минуты. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). После первого тайма «Химки» выигрывают со счётом 1:0.

«Кукуляк просто выдумал вторую карточку Денисову в матче с «Химками». Там не то что второй жёлтой не было, там даже фола не было – никакого наступа, никакого удара», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Единственный мяч в первом тайме забил полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов, отличившийся на 23-й минуте. Даниил Денисов получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля на 45+2-й минуте.

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