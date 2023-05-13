Правильно ли арбитр показал вторую жёлтую карточку Денисову в матче «Химки» — «Спартак»?

В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Химки» и «Спартак». Команды играют на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). «Химки» выигрывают со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Счёт в матче открыл полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов на 23-й минуте. На 45+2-й минуте полузащитник «Спартака» Даниил Денисов получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков после 26 матчей. «Химки» находятся на 15-й строчке, заработав 17 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (64).