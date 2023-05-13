ЦСКА — «Торпедо»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00
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Сегодня, 13 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Торпедо». Команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
МИР Российская Премьер-лига. 27-й тур
13 мая 2023, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Торпедо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В матче первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами «Торпедо» на своём поле одержало минимальную победу со счётом 1:0.
Московский ЦСКА занимает второе место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги. Команда Владимира Федотова набрала 51 очко в 26 матчах. «Торпедо» располагается на последней, 16-й строчке, заработав 13 очков в 26 встречах.
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