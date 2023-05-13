«Спартак» который раз подряд страдает из-за арбитра». Чернов — о матче с «Химками»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов в перерыве матча 27-го тура РПЛ с подмосковными «Химками» (1:1, идёт второй тайм) высказался об уровне работы главного судьи встречи Евгения Кукуляка. Футболист красно-белых заявил, что арбитр назначил «смешной» стандарт в пользу химчан, а потом удалил Даниила Денисова, несмотря на то, что тот даже не трогал игрока хозяев встречи.

«Нормально начали, мяч был под контролем, игра под нашу диктовку проходила. Один «стандарт» глупый — даже не глупый, а смешной, который судья назначил. Который раз подряд страдаем из‑за арбитра. Две жёлтые — в эпизоде со второй Денисов его не трогал, все это видели. Придётся в который раз проявлять характер, переламывать ход игры», — приводит слова Чернова «Матч ТВ».