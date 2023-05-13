«Спартак» который раз подряд страдает из-за арбитра». Чернов — о матче с «Химками»
Поделиться
Защитник московского «Спартака» Никита Чернов в перерыве матча 27-го тура РПЛ с подмосковными «Химками» (1:1, идёт второй тайм) высказался об уровне работы главного судьи встречи Евгения Кукуляка. Футболист красно-белых заявил, что арбитр назначил «смешной» стандарт в пользу химчан, а потом удалил Даниила Денисова, несмотря на то, что тот даже не трогал игрока хозяев встречи.
«Нормально начали, мяч был под контролем, игра под нашу диктовку проходила. Один «стандарт» глупый — даже не глупый, а смешной, который судья назначил. Который раз подряд страдаем из‑за арбитра. Две жёлтые — в эпизоде со второй Денисов его не трогал, все это видели. Придётся в который раз проявлять характер, переламывать ход игры», — приводит слова Чернова «Матч ТВ».
Комментарии
- 13 мая 2023
-
16:07
-
16:06
-
16:00
-
15:55
-
15:51
-
15:41
-
15:41
-
15:34
-
15:25
-
15:23
-
15:22
-
15:17
-
15:15
-
15:05
-
15:02
-
15:00
-
14:59
-
14:53
-
14:48
-
14:43
-
14:37
-
14:28
-
14:22
-
14:16
-
14:02
-
14:00
-
13:59
-
13:54
-
13:54
-
13:45
-
13:44
-
13:38
-
13:35
-
13:34
-
13:30
Партнерский контент