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Тарасов: «Локомотиву» нужно продлевать контракт с Дзюбой и бороться за чемпионство

Тарасов: «Локомотиву» нужно продлевать контракт с Дзюбой и бороться за чемпионство
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Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что железнодорожникам нужно подписать новый контракт с нападающим Артёмом Дзюбой, поскольку тот приносит пользу команде как на поле, так и вне его. Также экс-футболист отметил, что москвичи должны будут бороться за чемпионский титул в следующем сезоне РПЛ.

«Локомотиву» точно нужно продлевать контракт с Дзюбой на следующий сезон. Артём добавляет команде уверенности и играет неплохо, плюс у него есть желание ещё поиграть. Также уверен, что он приносит пользу команде как на поле, так и вне его. На сколько лет надо продлевать Дзюбу? Это уже вопрос к руководству, как они считают нужным. Но его точно надо оставлять в команде. Возраст тут не имеет значения, если человек показывает результат на поле и не уступает другим.

У «Локомотива» всегда была одна цель — бороться за чемпионство и Кубок России. Такая задача должна быть у Дзюбы и железнодорожников в следующем сезоне. Почему нет? Артём в последних играх РПЛ стал меньше забивать. Сложно сказать, в чём причина. Дзюбе надо доставлять мячи в штрафную — там он знает, что делать. Ему нужны футболисты, которые будут отдавать ему передачи, чтобы он забивал. Поэтому тут у меня к Дзюбе меньше вопросов, чем к «Локомотиву», — приводит слова Тарасова Metaratings.

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