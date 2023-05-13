«Уфа» и «Енисей» сыграли вничью, «Велес» победил «СКА-Хабаровск» в матчах Первой лиги

Завершился матч 31-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Уфа» и «Енисей». Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Паниным (Дмитров). Итоговый счёт — 2:2.
На 14-й минуте отличился нападающий «Енисея» Александр Канаплин. На 61-й минуте ответный мяч с пенальти забил полузащитник «Уфы» Алексей Евсеев. На 90+1-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник гостей Вячеслав Бардыбахин. Через пять минут полузащитник «Енисея» Никита Глушков сравнял счёт — 2:2.
«Енисей» занимает четвёртое место в турнирной таблице российской Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 49 очков после 31 матча. «Уфа» находится на 16-й строчке, заработав 29 очков.
В параллельной встрече «Велес» победил «СКА-Хабаровск» со счётом 1:0. Команды играли на стадионе «Авангард» в Домодедово. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сараевым (Санкт-Петербург).
Победу хозяевам принёс нападающий Джамал Дибиргаджиев, который отличился на 29-й минуте.
«СКА-Хабаровск» (38) располагается на 13-м месте, «Велес» (33) — на 14-м. Лидирует калининградская «Балтика» (61).
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