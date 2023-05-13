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«Уфа» и «Енисей» сыграли вничью, «Велес» победил «СКА-Хабаровск» в матчах Первой лиги

«Уфа» и «Енисей» сыграли вничью, «Велес» победил «СКА-Хабаровск» в матчах Первой лиги
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Завершился матч 31-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Уфа» и «Енисей». Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Паниным (Дмитров). Итоговый счёт — 2:2.

На 14-й минуте отличился нападающий «Енисея» Александр Канаплин. На 61-й минуте ответный мяч с пенальти забил полузащитник «Уфы» Алексей Евсеев. На 90+1-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник гостей Вячеслав Бардыбахин. Через пять минут полузащитник «Енисея» Никита Глушков сравнял счёт — 2:2.

«Енисей» занимает четвёртое место в турнирной таблице российской Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 49 очков после 31 матча. «Уфа» находится на 16-й строчке, заработав 29 очков.

Россия - Мелбет Первая лига. 31-й тур
13 мая 2023, суббота. 14:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
2 : 2
Енисей
Красноярск
0:1 Канаплин – 14'   1:1 Евсеев – 61'   2:1 Бардыбахин – 90+1'   2:2 Глушков – 90+6'

В параллельной встрече «Велес» победил «СКА-Хабаровск» со счётом 1:0. Команды играли на стадионе «Авангард» в Домодедово. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сараевым (Санкт-Петербург).

Победу хозяевам принёс нападающий Джамал Дибиргаджиев, который отличился на 29-й минуте.

«СКА-Хабаровск» (38) располагается на 13-м месте, «Велес» (33) — на 14-м. Лидирует калининградская «Балтика» (61).

Россия - Мелбет Первая лига. 31-й тур
13 мая 2023, суббота. 14:00 МСК
Велес
Москва
Окончен
1 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Дибиргаджиев – 29'
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