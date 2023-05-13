«Челси» — «Ноттингем Форест»: стартовые составы команд на матч 36-го тура АПЛ
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В матче 36-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Челси» и «Ноттингем Форест». Команды будут играть на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Начало игры — в 17:00 мск.
Англия - Премьер-лига. 36-й тур
13 мая 2023, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
1-й тайм
0 : 1
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Авонийи – 13'
Стартовые составы команд:
«Челси»: Менди, Чалоба, Силва, Бадьяшиль, Холл, Галлахер, Фернандес, Ковачич, Мадуэке, Феликс, Стерлинг.
«Ноттингем Форест»: Навас, Орье, Уорролл, Фелипе, Ньякат, Лоди, Йейтс, Мангала, Данило, Гиббс-Уайт, Авонийи.
«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 42 очка после 34 матчей. «Ноттингем Форест» находится на 16-й строчке, заработав 33 очка. В чемпионате Англии лидирует «Манчестер Сити» (82).
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