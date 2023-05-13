Фото: «Зенит» показал эмблему клуба с двумя звёздами на газоне «Газпром Арены»

Санкт-петербургский «Зенит» добавил эмблему клуба в центр поля домашнего стадиона «Газпром Арена» перед матчем с «Краснодаром» в 27-м туре РПЛ. Соответствующее фото было опубликовано в официальном телеграм-канале арены.
В центре поля теперь есть участок, на котором синим цветом выделена часть газона, образующая эмблему санкт-петербургского клуба с двумя чемпионскими звёздами.
Напомним, «Зенит» получил право добавить на свою эмблему вторую звезду после 10-й в своей истории победы в чемпионате России. Сине-бело-голубые завоевали свой юбилейный титул, обыграв в матче 26-го тура московский «Спартак» (3:2).
Сегодня, 13 мая, «Зенит» на домашнем поле сыграет с «Краснодаром». Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени. После игры «Зенит» получит кубок и золотые медали за победу в РПЛ.
- 13 мая 2023
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