Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фото: «Зенит» показал эмблему клуба с двумя звёздами на газоне «Газпром Арены»

Фото: «Зенит» показал эмблему клуба с двумя звёздами на газоне «Газпром Арены»
Аудио-версия:
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» добавил эмблему клуба в центр поля домашнего стадиона «Газпром Арена» перед матчем с «Краснодаром» в 27-м туре РПЛ. Соответствующее фото было опубликовано в официальном телеграм-канале арены.

В центре поля теперь есть участок, на котором синим цветом выделена часть газона, образующая эмблему санкт-петербургского клуба с двумя чемпионскими звёздами.

Напомним, «Зенит» получил право добавить на свою эмблему вторую звезду после 10-й в своей истории победы в чемпионате России. Сине-бело-голубые завоевали свой юбилейный титул, обыграв в матче 26-го тура московский «Спартак» (3:2).

Сегодня, 13 мая, «Зенит» на домашнем поле сыграет с «Краснодаром». Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени. После игры «Зенит» получит кубок и золотые медали за победу в РПЛ.

Материалы по теме
Радимов: хотите выигрывать у «Зенита»? Тренируйтесь, играйте, покупайте футболистов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023