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«На поле происходила комедия». Мостовой — о ничьей в матче «Химки» — «Спартак»

«На поле происходила комедия». Мостовой — о ничьей в матче «Химки» — «Спартак»
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграли вничью с «Химками» (1:1).

«Спартак» потерял очки. Кроме самоотдачи, от такой команды, как «Химки», ждать особо нечего, что мы и увидели. «Спартак» играл в меньшинстве, но, по ощущениям, в меньшинстве играли «Химки» — они оборонялись просто ужасно. «Спартак» мог забить ещё два или три мяча.

Но добавленное время было самым удивительным: «Химки» бегут вчетвером на двоих, потом «Спартак» втроём на одного. На поле происходила комедия. Конечно, «Спартак» потерял два очка.

Удаления никакого не было у «Спартака», второй карточки однозначно не было. Удивительно, что снова судил арбитр, которого отстраняли. «Спартак» в меньшинстве играл на равных, а в некоторых моментах прямо превосходил», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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