Главный тренер «Химок» Талалаев высказался о ничьей в матче со «Спартаком»

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал ничейный результат в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1).

«Неплохо играли с «Динамо» — проиграли. Хорошо играли со «Спартаком» — ничья. Понимали, что надо будет терпеть, отталкивались от наших скоростных качеств, дриблинга, пытались атаковать зону Денисова. Мы вынуждены искать плеймейкеров там, где их не хватает, сегодня остро сыграли наши крайние защитники.

Во втором тайме хотелось бы сыграть спокойнее, моменты были у нас, но все подборы «Спартак» забрал. Нам есть над чем работать. Наша болезнь — не разбираем игроков в своей штрафной.

У нас было несколько выходов три в два, четыре в два. Игроки РПЛ должны доводить такие атаки до голов», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.