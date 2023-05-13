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В «Спартаке» отреагировали на решение Абаскаля не общаться с журналистами после «Химок»

В «Спартаке» отреагировали на решение Абаскаля не общаться с журналистами после «Химок»
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Пресс-атташе московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал решение главного тренера команды Гильермо Абаскаля не общаться с представителями прессы после ничьей в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:1). Абаскаль извинился и заявил, что не будет отвечать на вопросы журналистов.

«Я не буду комментировать слова тренера. Он сказал то, что хотел сказать. Расшифровывайте сами. Откуда я знаю, что тренер имел в виду? Связано ли это с судейством матча? Возможно. Давайте дождёмся матча с ЦСКА. Думаю, Гильерме с удовольствием пообщается, как он всегда это делает. Он всегда отвечает на все вопросы. Если сегодня произошло то, что произошло — значит, на то были причины», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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