В «Спартаке» отреагировали на решение Абаскаля не общаться с журналистами после «Химок»

Пресс-атташе московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал решение главного тренера команды Гильермо Абаскаля не общаться с представителями прессы после ничьей в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:1). Абаскаль извинился и заявил, что не будет отвечать на вопросы журналистов.
«Я не буду комментировать слова тренера. Он сказал то, что хотел сказать. Расшифровывайте сами. Откуда я знаю, что тренер имел в виду? Связано ли это с судейством матча? Возможно. Давайте дождёмся матча с ЦСКА. Думаю, Гильерме с удовольствием пообщается, как он всегда это делает. Он всегда отвечает на все вопросы. Если сегодня произошло то, что произошло — значит, на то были причины», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
- 13 мая 2023
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