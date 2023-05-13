Веденеев: не вижу ни одного фактора в пользу ухода Кузяева из «Зенита»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал желание полузащитника петербургской команды Далера Кузяева перейти в европейский чемпионат.
«По-моему, Кузяеву в «Зените» хорошо: он играет, в нём нуждаются. Да и не очень понятно, как в таком возрасте можно уезжать играть куда-то за границу. Да и какие задачи у команд типа «Ференцвароша»? Пока он адаптируется, язык выучит… Зачем это всё нужно?
Поздно уже уезжать? Сейчас футболисты долго играют. Но если бы это был какой-то наш клуб, как вот Дзюба перемещался по разным командам, сейчас в «Локо» осел — одно дело. А когда тебе за 30, когда какая-то усталость накопилась, за плечами длинный период, надо быть в каком-то комфортном месте. Чтобы не надо было привыкать к новому коллективу, адаптироваться. Ну, или ехать куда-то, где ты будешь лидером – чтобы вокруг себя объединить команду.
Какие вызовы у Кузяева без еврокубков и конкуренции в чемпионате? Дело в том, что есть каждый конкретный матч, есть зрители, которым ты хочешь что-то показать, есть ответственность перед теми, с кем ты заключаешь контракт. Это и есть мотивация. В Петербурге к нему хорошо относятся, болельщики любят. А куда-то ехать — а что там будет ждать? Мне кажется, что самому Кузяеву это не надо. Может быть, семья или агент его дёргает… Но ни одного фактора в пользу отъезда я не вижу», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».
- 13 мая 2023
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