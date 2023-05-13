Бальде спорил с судьёй, Промес пожал руку Кукуляку после игры. Фото «Химки» — «Спартак»

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Химки» и «Спартак», финальный свисток главного арбитра зафиксировал ничью со счётом 1:1.

На 23-й минуте матча полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов открыл счёт, мастерски реализовав штрафной удар. На 56-й минуте нападающий гостей Александр Соболев сравнял счёт. Отметим, что в концовке первого тайма «Спартак» остался в меньшинстве после удаления Даниила Денисова за вторую жёлтую карточку.

Лучшие фото с матча «Химки» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не стал отвечать на вопросы после матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:1).

«Хочу попросить прощения у журналистов. Вы делаете хорошо свою работу, я вас уважаю. Но за последнее время произошло слишком много вещей, которые переходят за рамки, поэтому сегодня я не буду отвечать на ваши вопросы. Я уважаю вас, а вы, надеюсь, уважаете меня», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.