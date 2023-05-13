Капитан «Спартака» Джикия ответил, будет ли готов сыграть в дерби с ЦСКА

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда встретится с ЦСКА.

«Буду ли готов на матч с ЦСКА? Посмотрим. Время есть», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Александр Загорский.

В матче с «Химками» Джикия не принимал участия. Встреча завершилась со счётом 1:1, на гол Резиуана Мирзова красно-белые ответили точным ударом Александра Соболева.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 21 мая. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 27 матчах. ЦСКА, сыгравший на один матч меньше, находится на втором месте, у красно-синих 51 очко.