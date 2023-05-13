Денисов из «Спартака» — о ничьей с «Химками»: меня не было на поле, но я переживал

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал результат матча в рамках 27-го тура РПЛ с подмосковными «Химками» (1:1).

«Хочу отметить команду. Меня не было на поле, но я переживал. Команда билась, сравняла. Не получилось выиграть матч, но в меньшинстве играть тайм, забить гол — это хорошее достижение», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 13 мая, в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги встречались московский «Спартак» и подмосковные «Химки». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки». Игра закончилась вничью 1:1.

«Спартак» после этой игры расположился в турнирной таблице чемпионата России на четвёртой строчке, набрав 50 очков.