Мирзов — об удалении Денисова из «Спартака»: я стоял рядом — как не было касания?

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов назвал заслуженным удаление игрока «Спартака» Даниила Денисова в состоявшемся между подмосковной и московской командами матче 27-го тура РПЛ (1:1).

«Забить «Спартаку» считается как за два? Нет. Один гол же был. Нужно было выигрывать и набирать три очка — это самое главное в нашем положении. Будем стараться спастись. Конечно, упустили победу. Выигрывали 1:0, а «Спартак» играл в меньшинстве… Конечно, упустили. Столько моментов было.

Удаление Денисова? У нас в прошлой игре то же самое было. Человек пробрасывает, соперник в него играет — вторая жёлтая карточка. Не понимаю тут вообще вопросов. Я стоял там рядом — как не было касания?» — передаёт слова Мирзова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.