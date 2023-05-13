«Зенит» — «Краснодар»: гости сравняли счёт

В Санкт-Петербурге продолжается матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» принимает «Краснодар». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:1.

На 15-й минуте Малком открыл счёт. На 51-й минуте Михайло Баньяц восстановил равновесие.

Матч команд в первом круге завершился минимальной победой «Зенита». Победу сине-бело-голубым принёс Далер Кузяев, реализовавший пенальти на 89-й минуте.

«Зенит» набрал 64 очка после 26 матчей и уже гарантировал себе чемпионский титул в текущем сезоне. После игры с «Краснодаром» состоится церемония награждения игроков и тренерского штаба сине-бело-голубых. «Краснодар» располагается на шестой строчке, набрав 42 очка.