«Зенит» — «Краснодар»: гости сравняли счёт
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В Санкт-Петербурге продолжается матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» принимает «Краснодар». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:1.
МИР Российская Премьер-лига. 27-й тур
13 мая 2023, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Малком – 15' 1:1 Баньяц – 51' 1:2 Ионов – 58' 2:2 Кассьерра – 90+6'
На 15-й минуте Малком открыл счёт. На 51-й минуте Михайло Баньяц восстановил равновесие.
Матч команд в первом круге завершился минимальной победой «Зенита». Победу сине-бело-голубым принёс Далер Кузяев, реализовавший пенальти на 89-й минуте.
«Зенит» набрал 64 очка после 26 матчей и уже гарантировал себе чемпионский титул в текущем сезоне. После игры с «Краснодаром» состоится церемония награждения игроков и тренерского штаба сине-бело-голубых. «Краснодар» располагается на шестой строчке, набрав 42 очка.
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