Гранат: зачем проводить финал Кубка в «Лужниках», если не будет полная посещаемость?

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат отреагировал на новость о возможном переносе финала Фонбет Кубка России из «Лужников» на другой стадион.
«Зачем проводить в «Лужниках», если не будет полная посещаемость? Лучше взять стадион на 15–20 тысяч человек и провести там. В таком случае можно было бы рассмотреть вариант с проведением финала в каком-нибудь из регионов. Это помогло бы популяризации футбола в регионах.
Не стоит ли проводить все большие матчи только в Москве или Санкт-Петербурге? Стадионы в Нижнем Новгороде или в Сочи – хорошие, подготовленные к чемпионату мира. Оба варианта хороши», – цитирует Граната Metaratings.ru.
Ранее сообщалось, что перенос финального матча из «Лужников» на другую арену может быть связан с несколькими причинами.
Помимо возможного ограничения на число зрителей, к ним относится и потенциально низкий интерес со стороны болельщиков к финалу, в котором ЦСКА сыграет либо с «Краснодаром», либо с «Уралом».
- 13 мая 2023
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