Дмитрий Карсаков: ЦСКА надо побеждать «Торпедо» и настраиваться на «Спартак» и «Ростов»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Карсаков поделился ожиданиями от матча в рамках 27-го тура РПЛ между красно-синими и московским «Торпедо».
«Матч с «Торпедо» должен хорошо сложиться для ЦСКА. Армейцам надо одерживать победу и настраиваться на игры со «Спартаком» и «Ростовом». Эти матчи будут важнее и интереснее.
Понятно, что у любой команды есть шансы против любого соперника. Но в «Торпедо» сейчас, судя по всему, не очень хорошая обстановка. А ЦСКА в очень хорошей форме: клуб борется за второе место и за победу в Кубке России. Преимущество на стороне армейцев», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
Напомним, сегодня, 13 мая, состоится матч в рамках 27-го тура РПЛ между ЦСКА и «Торпедо». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.
- 13 мая 2023
-
19:09
-
19:06
-
19:02
-
19:02
-
18:54
-
18:53
-
18:52
-
18:43
-
18:42
-
18:35
-
18:34
-
18:30
-
18:28
-
18:20
-
18:12
-
18:06
-
18:05
-
17:53
-
17:50
-
17:49
-
17:48
-
17:45
-
17:45
-
17:43
-
17:36
-
17:26
-
17:25
-
17:23
-
17:22
-
17:16
-
17:15
-
17:12
-
17:05
-
17:05
-
17:05