Дмитрий Карсаков: ЦСКА надо побеждать «Торпедо» и настраиваться на «Спартак» и «Ростов»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Карсаков поделился ожиданиями от матча в рамках 27-го тура РПЛ между красно-синими и московским «Торпедо».

«Матч с «Торпедо» должен хорошо сложиться для ЦСКА. Армейцам надо одерживать победу и настраиваться на игры со «Спартаком» и «Ростовом». Эти матчи будут важнее и интереснее.

Понятно, что у любой команды есть шансы против любого соперника. Но в «Торпедо» сейчас, судя по всему, не очень хорошая обстановка. А ЦСКА в очень хорошей форме: клуб борется за второе место и за победу в Кубке России. Преимущество на стороне армейцев», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

Напомним, сегодня, 13 мая, состоится матч в рамках 27-го тура РПЛ между ЦСКА и «Торпедо». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.