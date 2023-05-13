Илья Черкасов: «Зенит» забрали у Мутко простые ленинградские мальчики

Бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов поделился подробностями о том, как завершалась эпоха президента клуба Виталия Мутко.

«Властимил Петржела сделал в «Зените» великое дело. Он получил команду с помойки в каком-то смысле. Радикально поменял состав, безжалостно выгнав из неё любимцев города. Дал дорогу в состав молодым и сопливым. Сделал на них ставку. Эти молодые и сопливые стали серебряными призёрами, костяком сборной, до сих пор по телевизору они мелькают — уже взрослые и умудрённые. А те, от кого он избавлялся, никем не стали. То есть кадровые решения Петржелы были справедливы. Как строитель команды он большой молодец.

Обидится ли Мутко на слова про помойку? Ну, десятое место по итогам сезона 2002 года. И старт сезона, когда Петржела вынужденно поменял 90 процентов состава. Можно обижаться, не обижаться. Клуб был в очень плохом состоянии, в том числе финансовом. Иначе Виталий Леонтьевич, который спасал «Зенит» из Первой лиги и чёрт знает откуда, что было ещё большим ужасом — честь ему и хвала — не искал бы людей, таких же сумасшедших, которые могли бы подхватить всю эту историю на других финансовых условиях. Чтоб клуб соответствовал хотя бы подвалу тогдашней высшей лиги. Сам Мутко с экономикой «Зенита» уже не справлялся. Ну и неожиданно получилось, что «Зенит» оказался не в подвале, а где-то в пятёрке чемпионата стабильно по результатам нашей деятельности. Не особо мы тогда на это закладывались, честно говоря, когда принимали «Зенит».

Как называлась структура, которая приняла «Зенит» после «эпохи Мутко»? Было два физических лица — Владимир Коган и Давид Трактовенко. Они были совладельцами «Промстройбанка», многих других активов. Это было не так, как модно сейчас, когда какая-то организация берёт клуб под свой контроль. А были физические лица, простые ленинградские мальчики с такой же больной головой, как и многие другие болельщики «Зенита», ходившие на стадион и переживавшие за команду», — сказал Черкасов в интервью «РБ Спорт»,