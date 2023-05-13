ЭСК РФС: гол «Зенита» в ворота «Спартака» был засчитан ошибочно

В четверг, 11 мая, состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, сообщает сайт Российского футбольного союза.

Решения комиссии по матчу 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак»:

1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Зенит» на 38-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт вскользь со стороны игрока обороняющейся команды «Зенит» №77 Роберта Ренана с голеностопом игрока атакующей команды «Спартак» №9 Кейта Бальде при попытке заблокировать передачу мяча соперником, по мнению всех членов комиссии, имел случайный характер и произошёл на встречном курсе движения ног игроков.

Учитывая тот факт, что в этом контакте не было усилия, так как нога защитника после скользящего незначительного контакта становится на газон, а не остаётся на стопе соперника, и что атакующий игрок уже завершил своё действие, выполнив передачу мяча, а данный контакт никак не повлиял на дальнейшие действия нападающего, комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру. По мнению членов комиссии, VAR не должен вмешиваться при любом решении судьи.

2. Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Спартак» на 39-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что положение вне игры у игрока команды «Зенит» №17 Андрея Мостового, ошибочно не зафиксированное вторым ассистентом, не являлось основанием для отмены взятия ворот при проверке атакующей фазы команды «Зенит», предшествующей взятию ворот соперника, так как этот инцидент случился ещё до её начала по причине того, что мяч после этого уже побывал под контролем игрока команды «Спартак» №35 Кристофера Мартинса.

Во второй же части развития данного эпизода произошёл толчок со стороны игрока атакующей команды «Зенит» №14 Далера Кузяева против игрока обороняющейся команды «Спартак» №47 Романа Зобнина, который единогласно квалифицируется комиссией как наказуемый штрафным ударом.

Напомним, «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:2. После этой игры сине-бело-голубые стали чемпионами пятый раз подряд.