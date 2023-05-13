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«Зенит» — «Краснодар»: Ионов вывел гостей вперёд

«Зенит» — «Краснодар»: Ионов вывел гостей вперёд
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В Санкт-Петербурге продолжается матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» принимает «Краснодар». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 27-й тур
13 мая 2023, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Малком – 15'   1:1 Баньяц – 51'   1:2 Ионов – 58'   2:2 Кассьерра – 90+6'

На 15-й минуте встречи Малком открыл счёт. На 51-й минуте Михайло Баньяц восстановил равновесие, а вскоре Алексей Ионов вывел «Краснодар» вперёд.

Матч команд в первом круге завершился минимальной победой «Зенита». Победу сине-бело-голубым принёс Далер Кузяев, реализовавший пенальти на 89-й минуте.

«Зенит» набрал 64 очка после 26 матчей и уже гарантировал себе чемпионский титул в текущем сезоне. После игры с «Краснодаром» состоится церемония награждения игроков и тренерского штаба сине-бело-голубых. «Краснодар» располагается на шестой строчке, набрав 42 очка.

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