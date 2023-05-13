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Александр Соболев рассказал о травме, полученной в матче с «Химками»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о полученной травме в матче 27-го тура Российской-Премьер-Лиги с «Химками» (1:1).

«Травма? Думаю, связку надорвал. Сейчас посмотрим. Наверное, поеду на рентген», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Российский нападающий провёл на поле «Арены Химки» 89 минут и был заменён на Шамара Николсона. За десять минут до этого в единоборстве Соболев повредил палец, медики оказали ему первую помощь.

На 56-й минуте форвард забил гол, сравняв счёт в матче. После 27 проведённых игр «Спартак» расположился на четвёртом месте в турнирной таблице Российской-Премьер-Лиги, набрав 50 очков.

У занимающего третье место «Ростова» тоже 50 турнирных очков, но жёлто-синие провели на одну игру меньше.