«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: первый тайм остался за хозяевами

В эти минуты проходит матч 36-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптоном». Встречу принимает манчестерский стадион «Олд Траффорд», игра началась в 17:00 мск. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом (Англия).
На 32-й минуте «красные дьяволы» открыли счёт в матче. Это Бруну Фернандеш низом выдал отличный пас на Антони, который ворвался в штрафную площадь соперника и мимо защитника с вратарём прострелил в центр на Марсьяля, которому оставалось попасть в пустые ворота, что французский нападающий и сделал.
Матч первого круга сезона-2022/2023 чемпионата Англии между этими командами проходил в Вулверхэмптоне и завершился победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0. Единственный мяч во встрече забил Маркус Рашфорд.
«Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в таблице английской Премьер-лиги, набрав 63 очка в 34 матчах. «Вулверхэмптон» располагается на 13-й строчке, заработав 40 очков по итогам 35 встреч.
- 13 мая 2023
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