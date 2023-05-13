Масалитин: если ЦСКА хочет завоевать серебро РПЛ, то необходимо обыгрывать «Торпедо»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ, в котором красно-синие сыграют с московским «Торпедо».

«На сегодняшний день команду «Торпедо» можно считать вылетевшей из РПЛ. ЦСКА набрал очень хороший ход, появилась стабильная игра и результат. Появился шанс выиграть серебряные медали. За прошедшую неделю они должны были привести своё физическое состояние в норму, хорошо отдохнуть. Матч с «Торпедо» необходимо выигрывать, если ЦСКА хочет завоевать серебро.

Думаю, что ЦСКА с первых минут предложит максимальные скорости, постарается забить в начале игры и продолжить контролировать игру. Судьба распорядилась так, что ЦСКА — явный фаворит предстоящей игры. Но если, как в первом круге. произойдёт недооценка соперника, то у армейцев будут большие проблемы», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.

Напомним, после 26-го тура РПЛ ЦСКА в турнирной таблице расположился на второй строчке, набрав 51 очко.