«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Жироной», ведя 2:0
Поделиться
В Сан-Себастьяне завершился матч 34-го тура испанской Примеры, в котором «Реал Сосьедад» принимал «Жирону» на стадионе «Реале Арена». Встреча завершилась со счётом 2:2.
На пятой минуте Микель Оярсабаль вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
На 24-й минуте Давид Сильва удвоил преимущество «Сосьедада».
Сильва забивает с передачи Кубо:
На 37-й минуте Ян Коуту отыграл один мяч.
Коуту раскачал защитников и отлично пробил:
В концовке тайма Кристиан Стуани сравнял счёт.
Стуани после штрафного сравнивает счёт:
В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Реал Сосьедад» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, а «Жирона» — на седьмой.
Комментарии
- 13 мая 2023
-
19:15
-
19:09
-
19:06
-
19:02
-
19:02
-
18:54
-
18:53
-
18:52
-
18:43
-
18:42
-
18:35
-
18:34
-
18:30
-
18:28
-
18:20
-
18:12
-
18:06
-
18:05
-
17:53
-
17:50
-
17:49
-
17:48
-
17:45
-
17:45
-
17:43
-
17:36
-
17:26
-
17:25
-
17:23
-
17:22
-
17:16
-
17:15
-
17:12
-
17:05
-
17:05
Партнерский контент