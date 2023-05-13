«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Жироной», ведя 2:0

В Сан-Себастьяне завершился матч 34-го тура испанской Примеры, в котором «Реал Сосьедад» принимал «Жирону» на стадионе «Реале Арена». Встреча завершилась со счётом 2:2.

На пятой минуте Микель Оярсабаль вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти.

Оярсабаль реализует пенальти:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 24-й минуте Давид Сильва удвоил преимущество «Сосьедада».

Сильва забивает с передачи Кубо:

На 37-й минуте Ян Коуту отыграл один мяч.

Коуту раскачал защитников и отлично пробил:

В концовке тайма Кристиан Стуани сравнял счёт.

Стуани после штрафного сравнивает счёт:

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Реал Сосьедад» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, а «Жирона» — на седьмой.