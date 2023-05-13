Заболотный, Чалов и Обляков — в тройке нападения у ЦСКА на матч с «Торпедо»

Сегодня, 13 мая, пройдёт матч в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Торпедо». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков (Дмитров).

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы:

ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Роша, Дивеев, Мойзес, Медина, Зделар, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.

«Торпедо»: Бабурин, Юзепчук, Роганович, Шляков, Самсонов, Орехов, Енин, Чурич, Караев, Стефанович, Турищев.

Напомним, после 26-го тура РПЛ московский ЦСКА расположился в турнирной таблице на второй строчке, имея в активе 51 очко. Ближайиший преследователь, «Ростов», отстаёт на один балл.

«Торпедо» занимает последнюю строчку в таблице, набрав 13 очков.