Заболотный, Чалов и Обляков — в тройке нападения у ЦСКА на матч с «Торпедо»

Сегодня, 13 мая, пройдёт матч в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Торпедо». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков (Дмитров).
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Стартовые составы:
ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Роша, Дивеев, Мойзес, Медина, Зделар, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.
«Торпедо»: Бабурин, Юзепчук, Роганович, Шляков, Самсонов, Орехов, Енин, Чурич, Караев, Стефанович, Турищев.
Напомним, после 26-го тура РПЛ московский ЦСКА расположился в турнирной таблице на второй строчке, имея в активе 51 очко. Ближайиший преследователь, «Ростов», отстаёт на один балл.
«Торпедо» занимает последнюю строчку в таблице, набрав 13 очков.
- 13 мая 2023
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